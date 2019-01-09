Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 500 Yetim ve Öksüz Çocuğa Mont

Adıyaman'da 500 Yetim ve Öksüz Çocuğa Mont

1 saat önce

İnsani Yardım Vakfı(İHH) Adıyaman şubesi tarafından Adıyaman'da 500 yetim ve öksüz çocuğa mont yardımı yapıldı.

Adıyaman'da 500 Yetim ve Öksüz Çocuğa Mont, System.String[]
İnsani Yardım Vakfı(İHH) Adıyaman şubesi tarafından Adıyaman'da 500 yetim ve öksüz çocuğa mont yardımı yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonu'nda öğle saatlerinde düzenlenen programda İHH görevlileri tarafından kentteki 500 yetim ve öksüz çocuğa kışlık giysi yardımı yapıldı.

400 yetim ve öksüz olmak üzere 500 çocuğa mont ve gömlek dağıtacaklarını belirten İnsani Yardım Vakfı(İHH) Adıyaman şubesi Başkanı Mahmut İzci,Bugün 400 yetim ve öksüz olmak üzere 500 çocuğumuza hayırseverlerin destekleri ile kışlık mont ve gömlek yardımında bulunuyoruz. Yardımlarını esirgemeyen Adıyaman halkına ve yardımseverlere çok teşekkür ediyorum. Yetim çocuklarımıza montlarımızla birlikte gömleklerimizi vereceğiz. Bu tür çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Bundan sonrada devam edecektir. Ocak itibari ile 250 ailemize 100 lira hesaplarına aktardık. Dönemsel olarak bu ailelerimize gıda yardımında bulunuyoruz. dedi.

Açıklamanın ardından toplanan mont ve gömlekler çocuklara dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:09 Kaynak: DHA

İHH, İnsani Yardım Vakfı, Adıyaman, Güncel
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