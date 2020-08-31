Adıyaman'da 51 adres karantinaya alındı - Son Dakika

Alitaşı, Altınşehir , Bahçecik , Bahçelievler , Cumhuriyet, Fatih , Hocaömer, Karapınar , Kayalık, Malazgirt , Mehmet Akif, Sümerevler, Siteler, Türkiye Petrolleri, Yenimahalle , Yenisanayi, Yeşilyurt ve Yunus Emre Mahalleleriyle Bağdere ve Büyük Hasancık Köylerinde bulunan 51 adreste 56 kişi karantina altına alındı. - ADIYAMAN

Adıyaman merkezde 1 günde 51 adres karantina altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan 56 kişiden dolayı 51 adres İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 56 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 51 adresin karantinaya alınmasına karar verdi.

Adıyaman 'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 51 adres karantina altına alındı.

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