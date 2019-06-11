Adıyaman'da 54 kişi kene, yılan ve akrep sokmalarından hastanelik oldu
6 saat önce
Adıyaman'da son 3 ay içerisinde 54 kişi akrep, yılan ve kene sokmalarından dolayı hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:45 Kaynak: İHA
'da son 3 ay içerisinde 54 kişi akrep, yılan ve kene sokmalarından dolayı hastaneye kaldırıldı. Adıyaman genelinde 1 Mart- 31 Mayıs tarihleri arasında akrep, yılan ve kene sokmalarından dolayı yaralanan ve zehirlenen 54 kişiye Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğine bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. İlk Müdahaleleri olay yerlerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan 54 kişi Adıyaman merkezde ve 8 ilçesinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 54 kişinin de yapılan tedavilerinin ardından hastanelerden taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, sağlık alanında yaşanılabilecek her türlü vakalara yönelik 24 saat görev başında olduklarını, vatandaşların bu tür durumlarla karşı karşıya geldikleri anda zaman kaybetmeden 112 Acil hattını aramalarını ya da en yakın bir hastaneye başvurmaları gerektiğini vurguladılar.
(İHA)
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