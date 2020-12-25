Adıyaman'da 56 saatlik kısıtlama başladı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgeyle birlikte bu hafta 3'üncüsü olan sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'da başladı. 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde denetimlere başladı. 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, uygulama noktalarında dışarıda olan vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini istedi. Belediye ekipleri ise kentin farklı noktalarında temizlik çalışmaları yaptı.