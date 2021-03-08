Adıyaman'da 57 adres karantinaya alındı - Son Dakika

Türkiye 'nin risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman'da, 57 adres için karantina kararı alındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu , korona virüs tedbirleriyle ilgili yeni karantina kararları aldı.

Adıyaman 'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 57 adres karantina altına alındı.

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