Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 6 bin 19 kişinin kimliği incelendi
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 6 bin 19 kişinin kimliği incelendi

Adıyaman'da 6 bin 19 kişinin kimliği incelendi

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan şok uygulamada 6 bin 19 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Adıyaman'da 6 bin 19 kişinin kimliği incelendi, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan şok uygulamada 6 bin 19 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.


Polis ekiplerince il merkezinde asayiş, terör ve narkotik gibi olaylar olmak üzere suç işleme amacındaki kişileri amaçlarında caydırmak, aranan şahısların yakalanması, varsa suç aletlerinin ele geçirilmesine yönelik şok uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamada 6 bin 19 kişinin kimlik kontrolü yapılırken 938 araç kontrol edildi. Araç kontrollerinde 30 araca evrak eksikliğinden cezai işlem uygulanırken 3 araç ise trafikten men edildi. Kontrol edilen 49 umuma açık mekanda yapılan incelemelerde ise aranması bulunan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vurgulandı. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Polis, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:08 Kaynak: İHA
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