Adıyaman'da 6 Çocuk Annesi, 36 Bin Liralık Elektrik Borcuyla Boğuşuyor - Son Dakika

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 12 bin liralık elektrik borcu faiziyle 36 bin liraya yükselen ve evine haciz gelen altı çocuk annesini ziyaret etti. Kadın, bir yılı aşkın süredir evin elektriğinin kesik olduğunu ve çocuklarının geçimini sağlamak için kendisine yazılan ilaçları bile alamadığını anlattı.

Abdurrahman Tutdere, seçim bölgesi Adıyaman'da, evinin elektriği kesik olan bir aileyi ziyaret etti. Altı çocuklu ailenin fatura borcunun 12 bin lira olduğu ve faiziyle birlikte bu borcun 36 bin liraya çıktığı öğrenen Tutdere, evin küçük çocuğuyla sohbet etti. Küçük çocuk, Tutdere'den tablet istedi.

Tutdere'ye sorunlarını anlatan kadın, geçen sene ramazan ayından önce evinin elektriğinin kesildiğini ve halen borcunu ödeyemediğini anlatarak, komşulardan çektikleri elektrik ile bazı ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

"ÖDEYEMİYORUM, GÜCÜM YOK"

Kadın, çocuklarının eğitimin de aksadığını ifade ederek, 36 bin liralık borç nedeniyle elektrik şirketi tarafından icraya verildiklerini söyledi ve "Ödeyemiyorum, gücüm yok" dedi. Kadın, üç çocuğunun okula gittiğini ve bir kızının okula ulaşımını servisle sağladığını dile getirerek, "Bugün geldi kızım, 'Ben okula gitmeyeceğim. Utanıyorum artık servise binmeye' dedi" sözleriyle kızının yaşadığı mağduriyeti aktardı.

Kadın, sosyal yardımlarla geçinmeye çalıştıklarını belirterek, "Size bir reçete göstereyim. Birinci aydan beri, bu reçeteyi yazdırdım, alamıyorum. Çocuklarım muhtaç olmasın. Alamıyorum, çünkü zor durumdayım. Çocuklarıma bakmakta zorluk çekiyorum. Altı çocuk, dile kolay. Çalışanım yok" diye konuştu.

Tutdere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektrik faturasını benzer durumdaki yurttaşların sesini duyurmak için ödemediğini ve bir hafta karanlıkta oturduğunu belirtti.