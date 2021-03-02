Adıyaman'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
02.03.2021 15:01
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kahta 02 Spor Kulübünde 6 futbolcu ile 1 yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kahta 02 Spor Kulübünde 6 futbolcu ile 1 yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüp Başkanı Musa Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüz Kahta 02 Spor, Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta Karaman Belediye Spor Kulübüyle 3 Mart Çarşamba günü saat 14.00'de Karaman'da karşılaşacaktır. Müsabaka öncesi yapılan testlerde 6 futbolcumuz ve 1 yardımcı antrenörümüzün Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." ifadesini kullandı.
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