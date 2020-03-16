Adıyaman'da 6 gün önce kaybolan engelliyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Adıyaman'da 6 gün önce kaybolan engelliyi arama çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Adıyaman'da altı gündür haber alınamayan zihinsel engelliyi arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:58 Kaynak: AA
Adıyaman'da altı gündür haber alınamayan zihinsel engelliyi arama çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden altı gün önce ayrılan Taceddin Taşdak'ın (32) bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince, Göksu Çayı çevresinde dedektör köpekle arama yapılıyor.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler de Göksu Çayı'nda arama çalışmalarına devam ediyor.
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