Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Adıyaman'da 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

13 dakika önce

Adıyaman merkeze bağlı Büklüm köyünde aynı aileden 6 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Adıyaman'da 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi, System.String[]
Adıyaman merkeze bağlı Büklüm köyünde aynı aileden 6 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Olay, merkeze bağlı Büklüm köyünde meydana geldi. İmam Abuzer Çelebi, eşi Dursune Çelebi ile çocukları Tuğba, Tuğçe, Zeynep, Yüsra sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile, sabah kalktıklarında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişiyi Park Hospital Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 6 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada

Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 11:06:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]