Adıyaman'da 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
13 dakika önce
Adıyaman merkeze bağlı Büklüm köyünde aynı aileden 6 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Adıyaman
merkeze bağlı Büklüm köyünde aynı aileden 6 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Olay, merkeze bağlı Büklüm köyünde meydana geldi. İmam Abuzer Çelebi
, eşi Dursune Çelebi ile çocukları Tuğba, Tuğçe, Zeynep, Yüsra sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile, sabah kalktıklarında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişiyi Park Hospital Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 6 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:53 Kaynak: İHA
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