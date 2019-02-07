Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 63 Köy 103 Mezra Yolu Kapandı

Adıyaman'da 63 Köy 103 Mezra Yolu Kapandı

40 dakika önce

Adıyaman'da önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle 63 köy ve bağlı 103 mezranın yolunun kapalı olduğu bildirildi.

Adıyaman'da 63 Köy 103 Mezra Yolu Kapandı, System.String[]
Adıyaman'da önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle 63 köy ve bağlı 103 mezranın yolunun kapalı olduğu bildirildi.

Adıyaman'da etkisini yeniden gösteren kar yağışı nedeniyle özellikle rakımı yüksek kırsal bölgelerde hayat olumsuz etkileniyor. Kar yağışı nedeniyle Adıyaman merkeze bağlı 15 köy, 15 mezra, Çelikhan'da 20 köy ve 31 mezra, Gerger'de 3 köy ve 6 mezra, Gölbaşı'nda 6 köy ve 6 mezra, Kahta'da 3 köy ve 7 mezra, Sincik'te 16 köy ve 38 mezra olmak toplam 63 köy ve 103 mezra yolunun kapalı olduğu öğrenildi.

İl Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:03 Kaynak: İHA

Kar, Adıyaman, Güncel
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