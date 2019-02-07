Adıyaman'da 63 Köy 103 Mezra Yolu Kapandı
40 dakika önce
Adıyaman'da önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle 63 köy ve bağlı 103 mezranın yolunun kapalı olduğu bildirildi.
Adıyaman
'da önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle 63 köy ve bağlı 103 mezranın yolunun kapalı olduğu bildirildi.
Adıyaman'da etkisini yeniden gösteren kar yağışı nedeniyle özellikle rakımı yüksek kırsal bölgelerde hayat olumsuz etkileniyor. Kar
yağışı nedeniyle Adıyaman merkeze bağlı 15 köy, 15 mezra, Çelikhan
'da 20 köy ve 31 mezra, Gerger
'de 3 köy ve 6 mezra, Gölbaşı
'nda 6 köy ve 6 mezra, Kahta
'da 3 köy ve 7 mezra, Sincik
'te 16 köy ve 38 mezra olmak toplam 63 köy ve 103 mezra yolunun kapalı olduğu öğrenildi.
İl Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:03 Kaynak: İHA
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