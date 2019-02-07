Adıyaman'da 63 Köy Yolu Kardan Kapandı
1 saat önce
ADIYAMAN ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı.
ADIYAMAN ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte aralıklara devam eden ve etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 15, Çelikhan
'a bağlı 20, Gerger
'e bağlı 3, Gölbaşı
'na bağlı 6, Kahta
'ya bağlı 3, Sincik
'e bağlı 16 olmak üzere toplam 63 köy yolu kapandı. İl Özel İdare ekipleri karla kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:06 Kaynak: DHA
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