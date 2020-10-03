Adıyaman'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi - Son Dakika

Adıyaman'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Adıyaman'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi, System.String[]

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına ilişkin belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, 6 Ekim Salı günü itibarıyla 08.00-10.00 ve 16.00-20.00 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın birinci ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre işlem yapılacağı bildirilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yürütüleceği ifade edildi.

Adıyaman, Salı, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi - Son Dakika

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