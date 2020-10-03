Adıyaman'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlamalar getirildi - Son Dakika

Adıyaman'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlamalar getirildi

ADIYAMAN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Adıyaman'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlamalar getirildi, System.String[]

ADIYAMAN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı bildirildi. Bu kararlarla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları, yine vatandaşlarımızın düğün, nişan, cenaze vb. sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğu değerlendirildi. 6 Ekim Salı gününden itibaren, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma saatlerinin 10.00 ile 16.00 saatleri olarak yeniden belirlendi. Covid-19 hastalığı ile mücadele çalışmaları gereği risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunabilmesi amacıyla, düğün, kına, nikah, nişan, mevlit, sünnet gibi toplu olarak bulunmaya neden olacak merasimlere katılımlarının kendisinin veya eşinin 1'inci ve 2'nci derece akrabaları hariç anne, baba yasaklandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi, lunapark, gibi sosyal faaliyetleri ile kalabalık organizasyonlara katılamayacak. Sosyal mesafeye uyulması zor olan çay ocakları, kahvehaneler vb. yerlere girişlerine izin verilmeyecek. Spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak katılamayacak."Öte yandan, AVM, market, semt pazarı, pazar yeri vb. toplu alışveriş mekanlarında yoğunluğun az olduğu 10.00-13.30 saatleri arasında girebilecek.HASTALIĞI BULAŞTIRMA RİSKİ TAŞIYANLAR KYK'DA İZOLE EDİLECEK

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca filyasyon çalışmaları sırasında aktif hasta ile birlikte yaşayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını koruma amaçlı olarak ev içi izolasyon koşullarının filyasyon ekibi tarafından değerlendirilerek, mekansal ve sosyal sebeplerle izolasyonun mümkün olamayacağı yönünde karar verilmesi halinde 65 yaş ve üzerindeki kişilere hastalığı bulaştırma riski olduğu değerlendirilen Covid-19 hastalarının KYK Yediyaman/KYK Safvan bin Muattal öğrenci yurdunda karantina süresince izole edilmesine kararı verildi.


Koronavirüs, 112 Acil, Cenaze, Düğün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 20:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlamalar getirildi - Son Dakika

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