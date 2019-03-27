Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 70 Öğrenci Zehirlendi

Adıyaman'da 70 Öğrenci Zehirlendi

1 saat önce

Adıyaman'da 70 öğrenci zehirlendi Gıda zehirlenmesi yaşayan öğrenciler tedavi altına alındıADIYAMAN - Adıyaman Zeynep Turgut Ortaokulunda okuyan yaklaşık 70 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da 70 öğrenci zehirlendi
Gıda zehirlenmesi yaşayan öğrenciler tedavi altına alındı

ADIYAMAN - Adıyaman Zeynep Turgut Ortaokulunda okuyan yaklaşık 70 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, merkez İmamağa Mahallesinde bulunan Zeynep Turgut Ortaokulunda okuyan yaklaşık 70 öğrenci kaşıntı ve mide bulantısı yaşadı. Durumu fark eden okul idaresi 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak konuyla alakalı yardım istedi. Kısa sürede okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda öğrenciler tek tek ambulanslara alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Öğrencilerin dışarıdan okula getirip yedikleri çileklerden dolayı zehirlendiği öne sürülürken, öğrencilerin zehirlenme nedeninin kesinleşmesi için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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