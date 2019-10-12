Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 71 parça tarihi eser ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 71 parça tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman'da 71 parça tarihi eser ele geçirildi

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 71 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da 71 parça tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 71 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir adreste tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada, 71 parça tarihi eser ile 2 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K., ifadesini alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:49 Kaynak: DHA
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