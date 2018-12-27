Adıyaman'da 72 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
2 saat önce
Adıyaman'da etkili olan kar yağışı 72 köy yolunu ulaşıma kapattı.
Adıyaman
'da etkili olan kar yağışı 72 köy yolunu ulaşıma kapattı.
Adıyaman İl Özel İdare yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 72 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman merkeze bağlı 17, Çelikhan
'da 14, Gerger
'de 19, Gölbaşı
'nda 1, Kahta
'da 2, Sincik
'te 19 olmak üzere toplam 72 köy yoluyla ulaşım kesildi.
İl Özel İdare ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışıyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:14 Kaynak: İHA
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