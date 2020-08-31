Adıyaman'da 75 adet kaçak Covid-19 test kiti ele geçirildi - Son Dakika

ADIYAMAN'da polis ekipleri tarafından iki medikal firmasına yapılan baskında 75 adet kaçak Covid-19 test kiti ele geçilirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merekezindeki 2 medikal firmasının kaçak ürün sattığı yönünde istihbarat aldı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 75 adet Covid-19 test kiti ele geçirdi. Test kitlerine el konulurken, firma yetkililerine idari para cezası kesildi.