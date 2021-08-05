Adıyaman'da 75 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da 75 kök Hint keneviri ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araziye yapılan operasyonda 75 kök Hint kenevir ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araziye yapılan operasyonda 75 kök Hint kenevir ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Mülk Köyü yakınlarında bir arazi içerisine dikilmiş Hint keneviri bulunduğu ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harekete çekti. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bahsi geçen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen kenevir bitkilerini köklerinden sökerek imha etti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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