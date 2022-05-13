Kahta ilçesinde 77 yaşındaki yaşlı adam şiir kitabı yazdı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Ömer Saraç, şiir kitabı yazdı.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ilkokul mezunu Saraç, "Ben seni düşümden gördüm" adlı kitabı yazarak hayalini gerçekleştirdi.

İlkokuldan itibaren şiire merak duyan ve sürekli boş zamanlarında şiir yazan Saraç, gençlere de okumanın öneminden bahsederek tavsiyelerde bulundu.

Yaklaşık 2 yıl önce eşini kaybettikten sonra şiire daha fazla zaman ayırdığını kaydeden Saraç, "Zor şartlar altında eğitim hayatımı tamamladım ilkokul mezunuyum. O dönemlerde buralarda iş bulamadım ve il dışında çalışmaya gittim. 10 çocuk sahibiyim şiir yazmayı ve okumayı seviyorum." dedi.

Yazığı kitabını okuyan vatandaşlardan güzel tepkiler aldığını kaydeden Saraç, "Şiir kitabım çıktıktan sonra camide ki arkadaşlarım, mahalledeki komşularım hatta parkta gezerken hiç tanımadığım gençlerden övgüler almaya başladım. Tabi ki bu da beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Saraç şöyle devam etti:

"Gençler televizyon ve internetten mümkün olduğu kadar uzak olsunlar. Çok okusunlar ve yazsınlar, ben ilkokul mezunu olarak 77 yaşında şiir kitabı yazıyorsam sizler her şeyi başarabilirsiniz. Yeter ki doğru yoldan ayrılmayın."

Saraç'ın oğlu Mustafa Saraç, babası ile iftihar ettiğini, onun kendilerine bıraktığı en güzel mirasın kitabı olduğunu söyledi.

Ömer Saraç'ın torunu Esma Saraç da şiire kendisinin de ilgisi olduğunu, bu ilgiyi de dedesinden aldığını, boş zamanlarında dedesine onun şiirlerini okuyarak hoş zaman geçirdiğini ifade etti.