Adıyaman'da 797 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı (2) - Son Dakika

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Adıyaman'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle tatil kararı alındığı belirtilerek, "İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.