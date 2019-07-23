Adıyaman'da 8 noktada tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor

Adıyaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi il merkezinde 8 adet YKS tercih danışmanlığı hizmet noktası oluşturuldu.

Adıyaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi il merkezinde 8 adet YKS tercih danışmanlığı hizmet noktası oluşturuldu.



2019 yılı üniversite yerleştirmeleri için Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından AVM ve okullarda 8 adet YKS tercih danışmanlığı merkezi kurarak, 30 rehber öğretmenle öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Danışmanlık hizmeti 29 Temmuz'a kadar devam edecek.



Adıyaman Rehberlik ve Araştırma Merkez Müdürü Cebrail Çirkin, tercihler konusunda öğrenci ve velileri uyararak, "2019 YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında gençleri ve aileleri tercih nasıl yapılır, nelere dikkat etmeliyim hangi bölümlerin geleceği parlak, hangi üniversiteyi tercih etmeliyim gibi birçok sorular meşgul etmektedir. Üniversite tercihleri, öğrenciler ve aileler için önem arz eden ve heyecanlı geçen bir süreçtir. Bu süreçte verilecek kararlar çocuğun tüm hayatını etkileyecek olması nedeniyle özenle ve profesyonelce yönetilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında tercihler yapılmaktadır. 24 tercih hakkı bulunmakta ve 24 tercihin tamamı TYT ve/veya SÖZ, SAY, EA veya DİL bölümlerinden olabilir.



Tercih yaparken öncelikle başarı sırası göz önüne alınmalı devlet ve/veya vakıf olması ailelerin ekonomik durumları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Tercih yaparken muhakkak bir uzmana danışılmalıdır. Tercihler sisteme girilirken girdiğiniz kodun istediğiniz bölüm olup olmadığını kontrol ediniz. Tercih yaparken öncelikle sevdiğiniz ve bir ömür boyu bıkmadan usanmadan yürütebileceğiniz bölümlere yönelmeniz gerekmektedir. En iyi tercihin bir uzman eşliğinde yapılacağını unutmayınız" ifadelerini kullandı.



Çirkin, Adıyaman merkezde tercih danışma hizmetinin Rehberlik ve Araştırma Merkezi, AVM, Fatih Anadolu Lisesi, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adıyaman Anadolu Lisesi, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Adıyaman Lisesinde verildiğini söyledi. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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