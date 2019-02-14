Adıyaman'da 80 Mazgal Çalan Şüphelileri Polis Yakaladı

ADIYAMAN'da, belediyenin su tahliye kanalları üzerine koyduğu 80 mazgalı çaldıkları iddia edilen Suriyeli 2 kardeş polis tarafından yakalandı.

ADIYAMAN'da, belediyenin su tahliye kanalları üzerine koyduğu 80 mazgalı çaldıkları iddia edilen Suriyeli 2 kardeş polis tarafından yakalandı.



Kentte 2 günde 80 mazgalın çalındığını belirleyen belediye ekipleri, durumu polise bildirdi. Olay yerlerindeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, mazgalları çalanların hurdacılık yapan Suriyeli Mahmut D. ve kardeşi Muhammed D. olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. 6 mazgal ele geçirildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde 74 mazgalı hurdacılara sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Ele geçirilen mazgallar Adıyaman Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor. - Adıyaman

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