Adıyaman'da 81 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 81 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 10:03 - Kaynak: AA
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