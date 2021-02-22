Adıyaman'da 83 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'da 83 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
22.02.2021 12:17
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 83 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 83 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, son iki günde farklı mahallelerdeki 83 evde karantina uygulanmasına başlandı.
Bu arada, merkeze bağlı Ağikan köyünde de Kovid-19 vakaları görülmesi nedeniyle karantina tedbirleri uygulandığı ve okullarda yüz yüze eğitime, karantina süresince ara verildiği bildirildi.
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