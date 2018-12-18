Adıyaman'da 87 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi: 3 Gözaltı
2 saat önce
ADIYAMAN'da, polis tarafından durudurlan otomobilde yapılan aramada, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 87 cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, polis tarafından durudurlan otomobilde yapılan aramada, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 87 cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman- Gölbaşı
karayolunun 15'inci kilometresinde oluşturduğu kontrol noktasında şüphe üzerine otomobili durdurdu. Polislerin otomobilde yaptığı aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen değişik markalarda 87 cep telefonu ele geçirildi.
Cep telefonlarına el koyan polis otomobildeki 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:13 Kaynak: DHA
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