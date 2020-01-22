Adıyaman'da 9 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Salkımbağı köyünde aynı aileden Saadet, Melisa, Enes ve Rezzan Köse sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kahta merkez Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Rabia, Şükran, Hayrunisa ve Ruveyda Arı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kahta ilçe merkezinde ikamet eden Ayşe Akgün de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Karbonmonoksit gazından zehirlenen toplam 9 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN