Adıyaman'da 96 adres karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman merkezde 1 günde 96 adres karantina altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan 102 kişiden dolayı 96 adres, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 102 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 96 adresin karantina alınmasına karar verdi.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 17:14

Kaynak: İHA

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