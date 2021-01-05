Adıyaman'da abartı egzoz denetimi - Son Dakika

Adıyaman'da abartı egzoz denetimi
05.01.2021 16:26
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde egzoz denetimi yapıldı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde egzoz denetimi yapıldı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin bir çok noktasında abartı egzoz bulunan otomobiller ile motosikletler üzerinde denetim yaptı. Yapılan uygulamada 3 bin 781 otomobil ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde abartı egzoz bulunan 8'i otomobil 6'sı motosiklet olmak üzere toplam 14 araç trafikten men edilirken 17 bin 525 TL para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN
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