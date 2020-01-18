Adıyaman'da aç kalan tilki mermer ocağına indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da aç kalan tilki mermer ocağına indi - Son Dakika

Adıyaman'da aç kalan tilki mermer ocağına indi

6 saat önce

Adıyaman'da aç kalan tilki mermer ocağına indiADIYAMAN'da, aç kalan tilki mermer ocağına indi, çalışanların verdiği ekmeği yedi.

Adıyaman'da aç kalan tilki mermer ocağına indi

ADIYAMAN'da, aç kalan tilki mermer ocağına indi, çalışanların verdiği ekmeği yedi.

Yoğun kar yağışının olduğu Adıyaman- Çelikhan karayolunun 25'nci kilometresinde aç kalan bir tilki mermer ocağına indi. Tilkiyi gören çalışanlar tilkiye ekmek vererek besledi. Karnını doyuran tilki tekrar doğaya döndü.

Adıyaman'da aç kalan tilki mermer ocağına indi

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
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