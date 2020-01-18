Adıyaman'da aç kalan tilki mermer ocağına indi - Son Dakika

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Adıyaman'da aç kalan tilki mermer ocağına indi
6 saat önce
Adıyaman'da aç kalan tilki mermer ocağına indiADIYAMAN'da, aç kalan tilki mermer ocağına indi, çalışanların verdiği ekmeği yedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
Adıyaman'da aç kalan tilki mermer ocağına indi
ADIYAMAN'da, aç kalan tilki mermer ocağına indi, çalışanların verdiği ekmeği yedi.
Yoğun kar yağışının olduğu Adıyaman- Çelikhan karayolunun 25'nci kilometresinde aç kalan bir tilki mermer ocağına indi. Tilkiyi gören çalışanlar tilkiye ekmek vererek besledi. Karnını doyuran tilki tekrar doğaya döndü.
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