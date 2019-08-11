Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı
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Adıyaman'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı

30 dakika önce

ADIYAMAN'da, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu.

Adıyaman'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı, System.String[]
ADIYAMAN'da, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu.
Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde merkez ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan, aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:09 Kaynak: DHA
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