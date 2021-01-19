Adıyaman'da Açık Kapı Bürosu'na 31 bin 217 başvuru yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'da Açık Kapı Bürosu'na 31 bin 217 başvuru yapıldı
19.01.2021 13:03
Adıyaman Valiliği bünyesinde hizmet veren Açık Kapı Bürosu'na geçen yıl 31 bin 217 başvuru yapıldığı bildirildi.
Adıyaman Valiliği bünyesinde hizmet veren Açık Kapı Bürosu'na geçen yıl 31 bin 217 başvuru yapıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaş memnuniyetini arttırmak, talep, öneri ve sorunları iletebilmek amacıyla Açık Kapı Bürosu'nun hizmet verdiği belirtildi.
Büroya geçen yıl 31 bin 217 başvurunun yapıldığı ve bunların 30 bin 919'unun sonuçlandığı, 298 başvurunun ise işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
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