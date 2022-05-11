Son dakika: ADIYAMAN'DA ADLİYE ÇIKIŞI KAVGA: 3 YARALI, 5 GÖZALTI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, miras davası duruşması sonrası iki aile arasında, adliye bahçesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.

Akraba olan iki ailenin üyeleri, asliye hukuk mahkemesinde miras anlaşmazlığı nedeniyle görülen davanın duruşmasından sonra tartışmaya başladı. Adliye bahçesindeki tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan M.F., E.E. ve M.H., sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen S.E., F.F., Z.H. S.Ö. ve A.H. de gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.