Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı

02.03.2022 20:08
Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kentte meydana gelebilecek depreme müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla Adıyaman Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma ekipleri kentsel dönüşüm alanı olan Mara Mahallesi'ndeki metruk binalarda tatbikat yaptı.

Tatbikata 174 kişiden oluşan UMKE, İHH Arama Kurtarma, AFAD gönüllüleri ve polis ekipleri katıldı.

Tatbikatta, deprem sırasında ve sonrasında yaşanabilecek olaylara müdahaleler önceden planlanan senaryo dahilinde gerçekleştirildi.

Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı
Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı
Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı
Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı

YORUMLAR
500
AFAD ve ÇAKÜ arasında işbirliği protokolü AFAD ve ÇAKÜ arasında işbirliği protokolü Ukrayna halkı için hazırlanan insani yardım tırları yetkililere teslim edildi Ukrayna halkı için hazırlanan insani yardım tırları yetkililere teslim edildi

Tatbikat, Adıyaman, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
19:52 AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı
19:48 Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın olacak
19:46 Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
19:39 Cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu! İnceleme sonucu donduğu belirlendi
19:35 Büyükbaş inekleri arabaya doldurup kayıplara karıştılar! Ekipler kısa sürede kıskıvrak yakaladı
19:29 Açık alanlarda maske takmak zorunda değiliz! Peki, nerelerde zorunlu olacak? İşte cevabı
19:26 Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı
19:19 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, maske kararına bu fotoğrafla itiraz etti
19:05 Bir zam daha! Motorine 1 lira 51 kuruş, benzine ise 88 kuruş zam geldi
18:43 Okullarda yeni düzenleme! İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 20:14:21. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement