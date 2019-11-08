Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu

6 saat önce

ADIYAMAN'da, ağaca asılı halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu, System.String[]

ADIYAMAN'da, ağaca asılı halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Adıyaman- Kahta Karayolu'nun 5'nci kilometresindeki Beşpınar Mesire alanı yakınlarında bulunan ormanlık alanda, sabah saatlerinde ağaca asılı erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve sağlık görevlileri, cesedin yaklaşık 20 gündür asılı olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan ceset için kimlik tespit çalışması başlatılırken, olayın intihar olduğu üzerinde duruluyor.


Adıyaman, Beşpınar, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:06 Kaynak: DHA
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