Adıyaman'da ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika

Adıyaman'da ağaçlandırma çalışmaları

30.01.2021 16:47
Adıyaman'da ağaçlandırma çalışmaları, System.String[]

Adıyaman Belediyesi tarafından kentte başlatılan ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından kentte başlatılan ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı. Bu kapsamda ekipler Abuzer Gaffari Ziyareti kavşağında fidan dikim gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, birim müdürlerinden bilgi aldı.

Adıyaman'ı yeşile dönüştürmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kılınç, "Ekiplerimiz bunun için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika


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