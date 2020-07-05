Adıyaman'da ağaçlara çarpan otomobil, alev aldı: 2 yaralı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaçlara çarpan otomobil, alev aldı. Kazada araçtaki 2 kardeş yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kahta- Sincik yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Cendere köprüsü yakınlarında Mehmet Öztürk'ün kullandığı 44 HS 246 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. Kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü Öztürk ile yanındaki kardeşi Saadet Kelepçe yaralandı. Öztürk ile kardeşi, yanan araçtan hemen çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kardeşleri ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçtan yükselen alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.