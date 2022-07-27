Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

27.07.2022 15:02
Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman'da, ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman'da, ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi Sümer Park içerisinde bulunan bir ağaca çıkan ve geri inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kedi, bulunduğu yerden indirilerek kurtarıldı. Her hangi bir yarası bulunmayan kedi, içirilen su sonrası serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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