Adıyaman'da aile hekimleri bir günlük iş bıraktı - Son Dakika

Adıyaman'da görev yapan aile hekimleri yaşadıkları sorunları dile getirerek bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Demokrasi Parkında bir araya gelen aile hekimleri, burada basın açıklaması düzenledi.

Adıyaman Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Engin Çalğan, gazetecilere, salgın döneminde Kovid-19'la canla ve başla mücadele ettiklerini söyledi.

Çalğan, "Bu süreçte kimi zaman Kovid-19'a yakalanarak görev şehidi düştük, kimi zaman sağlıkta şiddetin mağdurları olarak görev yapmamız engellendi, yaralandık, vurulduk, hakarete uğradık ya da görevimiz başında öldürüldük. Kimi zaman Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE), temininde stokçularla mücadele edip kendi imkanlarımızla süreci yönettik, kimi zaman da konulan tedbirlere uymamakta direnen vatandaşların hastalığı yayma potansiyelleriyle savaşarak, son sürat filyasyon çalışmalarına destek olduk." dedi.

Aile Sağlığı Merkezlerinde ki fiziki şartların düzeltilmesini isteyen Çalğan, asgari fiziki koşulların sağlanması, özlük haklarımızın iyileştirilmesini istediklerini kaydetti.