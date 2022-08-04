Adıyaman'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

04.08.2022 14:17
Adıyaman'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Adıyaman'da, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı yapıldı.

Adıyaman'da, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki özel bir alışveriş merkezinde stant açtı.

Stantta kadınlara KADES'i anlatan ve broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna uygulamayı yüklemesine de yardımcı oldu.

Kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgiler verildi.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kolay katıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, alışveriş, Adıyaman, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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