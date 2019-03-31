Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, AK Parti'lilerden Kutlama

Adıyaman'da, AK Parti'lilerden Kutlama

1 saat önce

ADIYAMAN'da, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri 'cumhur ittifakı' adayı AK Parti'li Süleyman Kılınç'ın kazanmasının ardından taraftarları AK Parti il binası önünde kutlama yapıldı.

Adıyaman'da, AK Parti'lilerden Kutlama, System.String[]
ADIYAMAN'da, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri 'cumhur ittifakı' adayı  AK Parti'li Süleyman Kılınç'ın kazanmasının ardından taraftarları AK Parti il binası önünde kutlama yapıldı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmamakla birlikte Adıyaman Belediye Başkanlığını AK Parti'li Süleyman Kılınç kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda kişi  Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Burada havai fişekli kutlama yapan partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı, ardından araç konvoyu ile şehir turu yaptı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:52 Kaynak: DHA

Süleyman Kılınç, Adıyaman, AK Parti, Politika
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