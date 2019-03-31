Adıyaman'da, AK Parti'lilerden Kutlama
1 saat önce
ADIYAMAN'da, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri 'cumhur ittifakı' adayı AK Parti'li Süleyman Kılınç'ın kazanmasının ardından taraftarları AK Parti il binası önünde kutlama yapıldı.
ADIYAMAN'da, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri 'cumhur ittifakı' adayı AK Parti
'li Süleyman Kılınç
'ın kazanmasının ardından taraftarları AK Parti il binası önünde kutlama yapıldı.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmamakla birlikte Adıyaman
Belediye Başkanlığını AK Parti'li Süleyman Kılınç kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda kişi Gölbaşı
Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Burada havai fişekli kutlama yapan partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan
lehine sloganlar attı, ardından araç konvoyu ile şehir turu yaptı.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:52 Kaynak: DHA
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