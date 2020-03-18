Adıyaman'da akademisyen çiftin dezenfektan üretimi - Son Dakika
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Adıyaman'da akademisyen çiftin dezenfektan üretimi

6 saat önce

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ADYUMLAB) çalışan akademisyen çift, ürettikleri dezenfektan ve sıvı el sabunuyla yeni tip koronavirüsü (Covid-19) ile mücadeleye katkı sağlıyor.

Adıyaman'da akademisyen çiftin dezenfektan üretimi, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ADYUMLAB) çalışan akademisyen çift, ürettikleri dezenfektan ve sıvı el sabunuyla yeni tip koronavirüsü (Covid-19) ile mücadeleye katkı sağlıyor.

Bölgedeki ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlamak için harekete geçen Dr. Öğretim Üyesi Murat Genç ve eşi Doçent Dr. Zuhal Karagöz Genç, ilk etapta 450 litre antibakteriyel el dezenfektanı ve 500 litre sıvı el sabunu üretti.

Doçent Dr. Zuhal Karagöz Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitedeki etil alkolleri toplayıp el yapımı dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretime başladıklarını belirtti.

Hammadde ihtiyacı karşılandığı takdirde dezenfektan üretimini artırmayı planladıklarını ifade eden Genç, "Sıvı sabun konusunda hammadde şu anda yeterli. İlerleyen süreçte yüzey temizleyici, çamaşır suyu gibi ihtiyaçları karşılamak istiyoruz. Amacımız üniversitelerin artık dışarıdan talep etmeyip bir şeyleri üretmeye başlaması. Kimyacı olarak elimden geldiğince destek vermek istiyorum." diye konuştu.

Dezenfektan konusunda uyarılarda bulunan Genç, şunları kaydetti:

"Dezenfektan, ellerimizi yıkayamadığımız zamanlarda devreye giren bir temizleyicidir. Asla su ve sabunun yerini tutmaz. Acil durumlarda devreye giren temizleyici. Ellerimizi öncelikli olarak 30 saniye sabunla yıkamamız gerekiyor. Daha çok toplu yerlerde çalışan insanlarımıza gerekli."

Dr. Öğretim Üyesi Murat Genç ise Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut'un talimatıyla ADYUMLAB Müdürü Prof. Dr. Cumhur Kırılmış öncülüğünde ekip arkadaşlarıyla birlikte öncelikli olarak dezenfektan ve el sabunu üretimi yaptıklarını belirtti.

Ekip olarak Adıyaman'ın dezenfektan ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip olduklarını aktaran Genç, talep edilmesi halinde üretimlerini geliştireceklerini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:10 Kaynak: AA

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