ADIYAMAN'DA AKRABA AİLELER ARASINDA KAVGA 2 YARALI, 4 GÖZALTI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi tüfekle yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yedigüven köyünde meydana geldi. Birbiriyle akraba olan Akalı ailesi mensupları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Emrah Akalı ve Zeynel Akalı yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Güvenlik güçleri kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.