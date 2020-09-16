Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Akraba oldukları öğrenilen 2 kişi arasında Sümerevler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.I. omuzundan bıçakla, E.S. ise darp sonucu yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 19:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika