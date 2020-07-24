Adıyaman'da akrabalar arasında kavga - Son Dakika

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Hacı Keleş Camii yanında akrabalar arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri şahıslara müdahale etmeye çalıştı. Polis ekibinin müdahaleleri yetersiz kalınca olay yerine bu defa çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen takviye polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga eden akrabalar etkisiz hale getirildi. Birbirinden şikayetçi olmayan şahıslar olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri normale döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN