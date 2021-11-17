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ADIYAMAN'DA AKRABALAR ARASINDA KAVGAYA 3 GÖZALTI - Son Dakika

ADIYAMAN'DA AKRABALAR ARASINDA KAVGAYA 3 GÖZALTI

17.11.2021 15:52

ADIYAMAN'da iki akraba aile arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da iki akraba aile arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Kavga. öğle saatlerinde Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. Birbiriyle akraba olan iki aile fertleri arasında iddiaya göre, borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede birbiriyle tekme tokat saldıran tarafların kavgası ihbarla gelen polis tarafından sonlandırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

ADIYAMAN'DA AKRABALAR ARASINDA KAVGAYA 3 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA AKRABALAR ARASINDA KAVGAYA 3 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA AKRABALAR ARASINDA KAVGAYA 3 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA AKRABALAR ARASINDA KAVGAYA 3 GÖZALTI

kavga, Polis, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA AKRABALAR ARASINDA KAVGAYA 3 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA AKRABALAR ARASINDA KAVGAYA 3 GÖZALTI - Son Dakika
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