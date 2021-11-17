ADIYAMAN'DA AKRABALAR ARASINDA KAVGAYA 3 GÖZALTI - Son Dakika

ADIYAMAN'da iki akraba aile arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Kavga. öğle saatlerinde Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. Birbiriyle akraba olan iki aile fertleri arasında iddiaya göre, borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede birbiriyle tekme tokat saldıran tarafların kavgası ihbarla gelen polis tarafından sonlandırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.