Adıyaman'da akrabaların tüfekli kavgasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ziya Ayhan ve Ahmet Ayhan vurularak, yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1 otomobilin de isabet eden saçmalar nedeniyle hasar gördüğü kavgaya karışanları yakalamak için polis çalışma başlattı.

- Adıyaman