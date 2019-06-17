Adıyaman'da Akua park bu yıl da hizmete açıldı
42 dakika önce
Adıyaman Belediyesi bünyesinde yaz aylarında hizmete açılan akua park bu yılda vatandaşa hizmet vermeye devam edecek.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:10 Kaynak: İHA
Belediyesi bünyesinde yaz aylarında hizmete açılan akua park bu yılda vatandaşa hizmet vermeye devam edecek.
Sosyal yaşam ve spora önem veren Adıyaman Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda bünyesinde bulunan Fatih
Mahallesindeki akua parkı vatandaşın hizmetine açtı.
Haftanın her günü sabah saat 10.00 da başlayıp, akşam saat 17.00'a kadar halkın hizmetine açık olacak olan akua parkın işleyişi hakkında bilgiler veren belediye yetkilileri, "Parkımız tüm vatandaşlarımıza açık olacak. Her seans 1 buçuk saat olacak ve her seans 5 TL olarak ücretlendirilecek. Havuzumuzdan yararlanmak isteyen tüm vatandaşlarımızdan istediğimiz tek şey hijyene önem vermeleri ve bonelerini yanlarında bulundurmaları" diye konuştu.
Adıyaman Belediyesi'nin hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar ise çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN
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