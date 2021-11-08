Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi 551 Sokak içerisinde Doğukan A., ile Mustafa Y., arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Doğukan A., elindeki bıçak ile Mustafa Y'yi omuzundan bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan Mustafa Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Mustafa Y'yi bıçaklayan Doğukan A., ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN