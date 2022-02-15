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Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

15.02.2022 14:53
Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 26244 Sokak içerisinde iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda A.S., isimli bir kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
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